Кабмін збільшив виплати при народженні дитини - постанова

Кабінет міністрів України збільшив виплати при народженні дитини.

Це передбачено урядовою постановою (від 23 лютого 2011 р. №155), текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, вносять зміни в порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми.

Зокрема, допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 січня 2010 року, призначається в сумі кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину, кратнвй 45 прожитковим мінімумам - на другу і кратній 90 прожитковим мінімумам - на третю і кожну наступну дитину.

Враховуючи, що з 1 січня 2011 року розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років складає 816 грн., то на сьогодні сума державної допомоги при народженні дитини складатиме 17,952 тис. грн. на першу дитину, 36,72 тис. грн. - на другу, 73,44 тис. грн. - на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги при народженні дитини здійснюється один раз у розмірі 9 прожиткових мінімумів, інша сума допомоги виплачується частинами впродовж 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців на третю і кожну наступну - 36 місяців.