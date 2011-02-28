Кабмін збільшив виплати при народженні дитини

Кабінет міністрів України збільшив виплати при народженні дитини.

Це передбачено урядовою постановою (від 23 лютого 2011 р. №155), текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом вносяться зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми.

Зокрема, допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 січня 2010 року, призначається в сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину, кратній 45 прожитковим мінімумам – на другу, і кратній 90 прожитковим мінімумам – на третю і кожну наступну дитину.

Враховуючи, що з 1 січня 2011 року розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років становить 816 грн., то на сьогодні сума державної допомоги при народженні дитини становитиме 17,952 тис. грн. на першу дитину, 36,72 тис. грн. – на другу, 73,44 тис. грн. – на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги при народженні дитини здійснюється один раз у розмірі 9 прожиткових мінімумів, решта суми допомоги виплачується частинами впродовж 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і кожну наступну – 36 місяців.