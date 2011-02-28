У 2010 році примусово стягнено майже 180 млн. грн. боргів з зарплати – Мін’юст

У 2010 році Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з підприємств і організацій в примусовому порядку за судовими рішеннями майже 180 млн. гривень заборгованості із заробітної плати і інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

За даними відомства, порівняно з 2009 роком, стягнуто коштів на 24 млн. грн. або 15,4% більше. У той же час виконавчих документів цієї категорії впродовж 2010 року надійшло на 7,8% менше, ніж у 2009 році.

З початку 2011 року найбільші суми заборгованості з зарплаі та інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами, стосуються працівників вугільної промисловості, військовослужбовців, працівників сільськогосподарських підприємств, працівників бюджетних установ.