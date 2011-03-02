Мінсоцполітики: прожитковий мінімум не підвищуватиметься з липня

Відповідно до прогнозних індексів споживчих цін в Україні у ІІІ кварталі 2011 р., не передбачається значне зростання інфляції (як правило, за рахунок сезонного зниження ціни на продукти харчування), тому розрахункова величина прожиткового мінімуму залишилася на рівні попереднього кварталу. Виходячи з цього, Державним бюджетом на 2011 рік не передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 липня.

Про це йдеться у повідомленні департаменту стратегії соціального розвитку Міністерства соціальної політики, переданому агентству УНІАН.

Таким чином, поточного року, згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік», прожитковий мінімум збільшується чотири рази на рік (з 1 січня, з 1 квітня, з 1 жовтня і з 1 грудня) і у ст. 21 закону встановлено конкретні розміри прожиткового мінімуму, які є основою для визначення розмірів державних соціальних гарантій.

У Мінсоцполітики також нагадали, що правова основа встановлення, затвердження і застосування прожиткового мінімуму визначена законом про прожитковий мінімум, яким передбачено, що розмір прожиткового мінімуму щороку затверджується у Держбюджеті. Розрахунок цього стандарту здійснюється з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін.

Нагадаємо, згідно з Держбюджетом-2011 рівень прожиткового мінімуму підвищуватиметься 4 рази протягом року, а не 5, як було до цього, зокрема, з 1 січня, з 1 квітня, з 1 жовтня і з 1 грудня. У 2010 році рівень прожиткового мінімуму також підвищувався і з 1 липня.