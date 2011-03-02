Кабмін надав майже 136,5 млн. грн. для компенсації ризиків мешканців, які живуть поблизу АЕС

Кабінет міністрів України скерував 136 млн. 499 тис. грн. субвенцій на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризиків населення, яке проживає на території зон спостереження АЕС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА, постанова, яка затверджує порядок і умови надання такої субвенції, була прийнята сьогодні на засіданні Кабміну.

"Ці кошти будуть спрямовані адміністративно-територіальним одиницям, на які поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема: навчальних закладів, установ охорони здоров'я, об'єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, об'єктів культури", - зазначив В.ТИХОНОВ.

Він уточнив, що кошти отримають адміністративно-територіальні одиниці Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Рівненської, Миколаївської, Хмельницької і Херсонської областей, які знаходяться в зонах спостереження Запорізької, Рівненської, Хмельницької і Південно-української АЕС.