Табачник хоче закрити більш як 10% шкіл в Україні

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК виступає за закриття більш як 10% шкіл в Україні.

Про це він заявив після відкриття міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011», повідомляє сайт «Коментарів».

Зокрема, Д.ТАБАЧНИК вважає, що потрібно закрити школи, в яких навчається менш як 40 школярів. До нового місця навчання дітей повинні будуть возити шкільні автобуси, кількість яких цього року заплановано збільшити до 550.

«В Україні сьогодні налічується 606 шкіл, у яких навчаються від 1 до 10 учнів. Ще в 1470 школах кількість учнів становить від 10 до 40 чоловік. Це більш ніж 10% від загальної кількості шкіл. Чи є сенс зберігати їх?», - зазначив Д.ТАБАЧНИК. Водночас він наголосив, що вирішувати питання про доцільність діяльності таких установ має місцева влада.

Міністр також повідомив, що, за даними моніторингу Світового банку, жоден з учнів цих шкіл за останні 10 років не став переможцем шкільних олімпіад чи інших подібних конкурсів.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, виходом з ситуації може стати активний розвиток програми «Шкільний автобус». Міністр відзначив, що дітям краще навчатися в одній, але великій школі. Для цього шкільні автобуси забиратимуть дітей з 3-4 населених пунктів. І якщо в Канаді шкільні автобуси зазвичай за раз долають відстань в 70 миль (близько 113 км), то в Україні цю відстань обмежать 20 км, щоб автобусу не довелося кілька годин збирати дітей по віддалених населених пунктах.

«Минулого року ми замовили 112 шкільних автобусів, ще 58 надав Світовий банк. Ще 112 машин надали обласні влади. Виходячи з бюджету на цей рік, ми розраховує придбати 65-70 автобусів. Якщо обласні влади це змагання підтримають, то ми вийдемо на загальну кількість у п`ять з половиною сотень шкільних автобусів», - упевнений Д.ТАБАЧНИК.

При цьому міністр відзначив, що школи, в яких навчається більше тисячі дітей, мають працювати в нормальному режимі.