Держінспекція цін: у третій декаді лютого ціна гречки знизилася до 14,39 грн./кг

За даними Державної інспекції з контролю за цінами, в період з 20 до 28 лютого поточного року середні роздрібні ціни у торговельних мережах і на ринках на гречану крупу знизилися на 0,6% – з 14,47 до 14,39 грн. за кілограм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, також за вказаний період, за даними моніторингу цін, середній рівень цін по Україні на хліб житньо-пшеничний зріс на 0,3% – з 3,64 до 3,65 грн./кг, на хліб з борошна вищого ґатунку – на 0,2%, з 4,53 до 4,54 грн./кг. Борошно вищого ґатунку подорожчало на 2% – з 3,55 до 3,62 грн./кг, вермішель – на 1%, з 5,25 до 5,30 грн./кг, крупа манна – на 1,4%, з 4,41 до 4,47 грн./кг, рис – на 0,2%, з 8,60 до 8,62 грн./кг.

Водночас знизився середній рівень ціни на курей – на 1,4%, з 16,68 до 16,44 грн./кг, яйця курячі – на 2,5%, з 6,33 до 6,17 грн. за 10 штук, свинину – на 0,4%, з 39,72 до 39,58 грн./кг, сало – на 1,2%, з 18,35 до 18,13 грн./кг.

Однак ціни на ковбаси варені першого ґатунку зросли на 0,1% – з 28,76 до 28,79 грн./кг, масло вершкове – на 0,3%, з 53,59 до 53,76 грн./кг, яловичину – на 0,03%, з 38,70 до 38,71 грн./кг.

Середній рівень цін на цукор у цілому по Україні в третій декаді лютого зріс на 0,2% – з 9,04 до 9,06 грн./кг, на олію соняшникову – на 0,6%, з 13,67 до 13,75 грн./л, на картоплю – на 1,2%, з 4,88 до 4,94 грн./кг, капусту – 3%, з 5,59 до 5,76 грн./кг, моркву – на 1,2%, з 4,83 до 4,89 грн./кг.

Без змін залишилися ціни на хліб з борошна першого ґатунку – 3,66 грн./кг, молоко – 6,32 грн./л і сметану – 16,84 грн./кг.