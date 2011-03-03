МВФ вимагає закону про пенсійну реформу до кінця березня
Для отримання чергового траншу за кредитом Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна має прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.
Таке зобов`язання закріплене в проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику, узгодженому українським урядом і місією МВФ за підсумками її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року, повідомляє «Дзеркало тижня».
Щоб розраховувати на розгляд радою директорів МВФ питання про виділення чергового траншу в середині квітня, Київ має до кінця березня прийняти пенсійний закон, який відповідає принципам, викладеним у торішніх версіях меморандуму (попередня умова).
Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.
Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що складає 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти в Україну після початку проведення пенсійної реформи.