ФПУ: уряд не прислухається до думки громадськості у питанні пенсійного реформування

Голова Федерації профспілок України (ФПУ) Василь ХАРА заявляє про те, що, незважаючи на проведення громадських слухань з питання упровадження пенсійної реформи, уряд не відкликає законопроект про її реалізацію і не враховує вимоги громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання ради ФПУ в Києві.

«Провели так зване всенародне обговорення… Сказали: як народ скаже, так і буде. Народ кричить, народ тільник розірве до кінця, а уряд не збирається відкликати (законопроект з парламенту – УНІАН)», – зазначив він.

За словами В.ХАРИ, зусилля держави мають бути направлені не на збільшення розміру пенсій, а на зростання і детінізацію зарплат.

Нагадаємо, спільний представницький орган профспілок на національному рівні не підтримав урядовий законопроект, яким передбачене введення в Україні пенсійної реформи.