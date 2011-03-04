Україна пропонує Польщі розширити територію малого прикордонного руху

Україна закликає Польщу докласти зусиль для збільшення території малого прикордонного руху між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, посол з особливих доручень МЗС України Михайло БРОДОВИЧ на IX засіданні українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС) у Львові запропонував збільшити цю території з існуючої 30-кілометрової зони малого прикордонного руху до 50-кілометрової.

М.БРОДОВИЧ зазначив, що, як показує досвід перетину українсько-польського кордону, найбільше відвідувань і найбільший товарообіг відбувається саме у 50-кілометровій зоні.

«Саме тому буде доцільним рішення про збільшення території малого прикордонного руху з 30 до 50 км», - зазначив дипломат.

«У другій половині 2011 року Польща головуватиме у Євросоюзі. Тому прохання до Польщі: розглянути можливість розширення малого прикордонного руху», - додав М.БРОДОВИЧ.

Цей заклик до польської сторони підтримав і голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК. Він зауважив, що Генеральне консульство Республіки Польща у Львові видало 29 тис. 705 дозволів, завдяки яким громадяни України у спрощеному режимі могли відвідати Польщу.

Посол з особливих доручень МЗС України і голова Львівської ОДА наголосили на тому, що Польща має бути зацікавлена у використанні важелів впливу під час свого головування в ЄС, зокрема у частині внесення змін до двосторонньої угоди про малий прикордонний рух.