Кабмін затвердив порядок сплати єдиного соцвнеску за деякі категорії громадян

Кабінет міністрів України затвердив порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії громадян.

Текст відповідної урядової постанови (від 2 березня 2011 р. №178) розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Цей порядок визначає механізм сплати єдиного соцвнеску до Пенсійного фонду України (ПФУ) за:

осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях, СБУ, органах МВС і службу в органах цивільного захисту;

осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до трирічного віку;

одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікуна, опікуна, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який потребує постійного нагляду чи досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію;

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення.

Єдиний внесок нараховується за таких осіб на суми грошового забезпечення, на суми допомоги по догляду за дитиною до 3 років, на суми допомоги або компенсацій, на суму грошового забезпечення, нарахованих за базовий звітний період.

Єдиний внесок нараховується у розмірі 33,2% від суми грошового забезпечення, допомоги або компенсації.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування внеску на кожну особу, що дорівнює п'ятнадцятьом розмірам прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб.

Сплата єдиного внеску до ПФУ здійснюється за рахунок держбюджету у рамках витрат, передбачених для ПФУ на поточний рік, а також шляхом перерахування відповідних сум з рахунків платників на рахунки управлінь Фонду за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення.

Сплата єдиного внеску припиняється з дати припинення виплати грошового забезпечення, допомоги або компенсації, з дати працевлаштування або настання непрацездатності для осіб.

Цим порядком передбачено нарахування і сплату внеску за вказані категорії громадян з 1 січня 2011 року.