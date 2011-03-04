У парламенті зареєстрували законопроект про організації працедавців

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про організацію працедавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності (автори - народні депутати Олег ШУВЧУК (БЮТ) і Ярослав СУХИЙ (Партія регіонів)).

Текст відповідного проекту закону (№8186 від 2 березня 2011 р.) розміщений на офіційному парламентському сайті.

Документ визначає особливості правового регулювання, принципи створення і діяльності організацій працедавців і об'єднань працедавців, основні принципи їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, об'єднаннями громадян.

"Однією з принципових новацій законопроекту є введення поняття "Всеукраїнської галузевої організації працедавців" як організації, яка на час державної реєстрації об'єднує працедавців на підприємствах, членів якої зайнято не менше 30% працівників відповідної галузі", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Також документом передбачено розширення права організацій працедавців і їх об'єднань шляхом можливості об'єднання в загальний представницький орган організацій працедавців, якщо на одному рівні діють декілька організацій працедавців одного статусу або однієї галузі.

Відповідно до законопроекту, розширюються права організацій працедавців і їх об'єднань, зокрема, у таких сферах як участь у формуванні і реалізації держполітики зайнятості населення, участь організацій працедавців і їх об'єднань у рішенні колективних трудових суперечок і так далі.

Введено принципово нове право організацій працедавців на представлення і захист інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду у сфері госпдіяльності.

"Враховуючи невизначеність можливості матеріального забезпечення діяльності організацій працедавців і їх об'єднань в чинному законодавстві, проектом передбачається чітке закріплення відсотка від фонду оплати праці в розрахунку за звітний рік з віднесенням цих сум на витрати, які підприємство - член організацій працедавців має право відраховувати у вигляді вступних, членських і цільових внесків. Це положення узгоджується з Податковим кодексом України", - сказано у пояснювальній записці.