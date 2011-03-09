ООН закликає країни світу зібрати 160 млн. доларів для допомоги потерпілим у Лівії

ООН закликає країни світу терміново зібрати 160 мільйонів доларів для допомоги потерпілим від подій у Лівії, де із середини лютого проходять масові антиурядові виступи.

Як повідомляє РІА «Новости», про це йдеться у повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних операцій (OCHA).

За даними ООН, більш як 190 тисяч осіб збігли з Лівії до Тунісу, Єгипту і Нігеру. ООН виходить зі сценарію розвитку подій, згідно з яким Лівію залишать 400 тисяч осіб, ще 600 тисяч таких, що потребують допомоги, залишаться у країні.

За словами заступника голови OCHA Валері ЕЙМОС, кошти будуть спрямовані на допомогу нужденним і на подолання гуманітарної катастрофи в регіонах, яких торкнувся конфлікт.

В.ЕЙМОС також дуже стурбована тим, що представники гуманітарних організацій не мають доступу до контрольованих владою районів Лівії.