Держфінпослуг не готова до регулювання ринку недержавних пенсійних фондів – експерт

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не готова до регулювання ринку недержавних пенсійних фондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-голова комісії Валерій АЛЬОШИН сьогодні під час "круглого столу".

"З досвіду керівництва Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг можу сказати, що комісія недостатньо інституційно готова до супроводу діяльності недержавних пенсійних фондів, до аналізу тих ризиків і, в першу чергу, до регулювання на підставі ризиків", - сказав він.

За словами В. АЛЬОШИНА, сьогодні необхідно ввести істотні зміни в системі роботи цього регулятора.

Коментуючи законопроект про проведення в Україні пенсійної реформи, В. АЛЬОШИН підкреслив, що реформі бракує заходів, які б системно мінімізували ризики накопичувальної системи. "На багато пропозицій, на багато викликів існуючі пропозиції не дають відповідей", - вважає він.

Фондовий ринок, на думку експерта, також не готовий до впровадження другого рівня пенсійного забезпечення.

В. АЛЬОШИН підкреслив, що держава повинна забезпечити гарантіями пенсійні активи. "Держава повинна сьогодні запропонувати хоч би облігації, які давали б прибутковість хоч би на 1% більшу від рівня інфляції". Проте, таких пропозицій на сьогодні уряд не розглядає, сказав він.