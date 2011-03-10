Україні та Хорватії варто переглянути візовий режим - Литвин

Україні і Хорватії варто переглянути питання про візовий режим між країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це йшла мова під час зустрічі спікера українського парламент Володимира ЛИТВИНА з Президентом Республіки Хорватія Іво ЙОСИПОВИЧЕМ.

За словами голови ВР України, спільного рішення двох країн про безвізовий режим на період літніх відпусток "явно недостатньо". В. ЛИТВИН зазначив, що введення безвізового режиму "зніме бар'єри і поліпшить комунікацію між нашими народами". Таку його позицію підтримав і І.ЙОСИПОВИЧ.

Сторони також наголосили, що одним з механізмів, який би сприяв активізації двосторонньої співпраці, є проведення засідань міжурядової українсько-хорватської комісії з питань торговельно-економічної співпраці, яка б працювала над поліпшенням економічних, культурних і наукових зв'язків. Зокрема, В. ЛИТВИН висловився за необхідність призначення дати проведення п'ятого засідання міжурядової комісії і призначення співголови з хорватського боку.

Голова Верховної Ради також висловив переконання у важливості розвитку стосунків між нашими державами на рівні регіонів, і повідомив, що готують до підписання угоди про співпрацю між 8 областями України і жупаніями Хорватії.