Путін запропонував ввести безвізовий режим між США та Росією

Москва. Прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН пропонує ввести безвізовий режим між США та Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це В. ПУТІН сказав сьогодні на зустрічі з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

"Якби Росія і Сполучені Штати Америки домовилися між собою про введення безвізового режиму раніше, ніж ми це зробили б з Євросоюзом, це було б історичним кроком у розвитку російсько-американських стосунків", - сказав В. ПУТІН.

Він нагадав, що зараз Росія з європейськими країнами веде активні переговори про безвізовий режим.

На думку В. ПУТІНА, такий крок зламав би усі старі стереотипи між Росією і США.

"Ми перегорнули б дуже значиму сторінку у нашому минулому і почали б усе наново. Це створило б абсолютно нову моральну атмосферу між Сполученими Штатами і Російською Федерацією", - сказав він.

У свою чергу, Дж.БАЙДЕН назвав це "хорошою ідеєю". Він зазначив, що треба продовжувати зближувати Росію зі Сполученими Штатами. "Я вважаю, що попередні вісім років наша адміністрація не користувалася тими можливостями, які існували для співпраці між нашими країнами. І тут справа не в альтруїзмі. Я думаю, що в наших власних інтересах і, як мені здається, в інтересах Росії, щоб наші стосунки стали ближчими", - сказав він.

За словами Дж.БАЙДЕНА, за останні два роки він дійшов висновку, що коли у якої-небудь країни виникає проблема, то вона звертається або в Москву, або у Вашингтон.