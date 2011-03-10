Королевська: закон про "спрощенку" дозволить створити 500 тисяч робочих місць

Розроблений спільно з підприємцями альтернативний проект закону про спрощену систему оподаткування у разі його прийняття дозволить створити 500 тисяч робочих місць до кінця року.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, представляючи розроблену спільно з Радою підприємців альтернативну концепцію закону про спрощену систему оподаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за її словами "ми постійно закликаємо іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну. Але інвестори у першу чергу звертають увагу на те, що український бізнес не довіряє владі. Якщо вітчизняні бізнесмени відмовляються інвестувати у розвиток своїх підприємств, то який же іноземний інвестор ризикуватиме своїм капіталом?».

На думку голови парламентського комітету, основне завдання влади - це створити умови, за яких, вкладаючи кошти у створення робочих місць, у розвиток своїх підприємств, бізнес знатиме, що захищений. "Нам необхідно створити таку систему оподаткування, за якої підприємець знатиме, що він заплатив єдиний податок, заплатив фіксовану суму до бюджету і може спокійно працювати далі. При такій системі у бізнесу будуть чіткі критерії росту. Розвинувшись у малому і середньому сегменті, підприємці зможуть переходити на загальну систему оподаткування", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат упевнена, що прийняття Верховною Радою її законопроекту про спрощену систему оподаткування простимулює створення в країні як мінімум 500 тисяч робочих місць до кінця року. "Крім того, чіткі і ясні критерії роботи на єдиному податку дозволять детінізувати ринок, який на сьогодні, на жаль, наполовину знаходиться в тіні. І це, поза сумнівом, дасть стимули для безпечного інвестування в українську економіку як вітчизняних, так і іноземних інвесторів", - упевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова профільного комітету сподівається, що до кінця березня законопроект про спрощену систему оподаткування буде зареєстрований у парламенті. "Саме тому ми в прискореному темпі проводимо обговорення його концепції. За останні два тижні ми об`їздили 5 областей України і провели громадські слухання критеріїв спрощеної системи. Найближчими днями силами підприємців буде організований автопробіг по Україні, під час якого також пройде збір зауважень і побажань представників малого і середнього бізнесу до цього документу. Після чого допрацьований законопроект про спрощену систему буде поданий у Верховну Раду", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ймовірність ухвалення закону про спрощену систему оподаткування до 1 квітня голова комітету Верховної Ради оцінює 50 на 50. "Для цього у першу чергу потрібна політична воля і бажання влади надати малому і середньому бізнесу альтернативні варіанти розвитку. Поки такого бажання влада не демонструє. Попри те, що малий бізнес по всій країні згортає свою активність, влада ще більше посилює фіскальний і адміністративний тиск. Така політика може призвести до повного знищення малого і середнього бізнесу в Україні, чого допустити не можна", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, обговорення альтернативної концепції спрощеної податкової системи проводиться на трьох майданчиках:

"Приватний підприємець": http://chp.com.ua/index.php?code=10677&show_all=YESS

Портал "Точка.нет": http://finance.tochka.net/12805-obsudite-kontseptsiyu-uproshchenki-na-financetochkanet-dokument

Сайт Ради підприємців: http://rpvr.org.ua/index.php/home/news/39-topnews/97-sproschenkazakonoproekt