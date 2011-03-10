Проект пенсійної реформи дозволить скоротити дефіцит ПФУ на 5% - Федерація профспілок

Проект пенсійної реформи, запропонований урядом, дасть можливість скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 5%.

Як зазначено у повідомленні медіа-центру Федерації профспілок України (ФПУ), переданому агентству УНІАН, ці розрахунки провела ФПУ на підставі поданого до парламенту законопроекту.

"За умови загального дефіциту Пенсійного фонду у 2010 році понад 36 млрд. грн. економія на витратах від підвищення пенсійного віку для жінок з розрахунку на рік складає не більше ніж 0,6 млрд. грн., а увесь пакет урядових "пенсійних ініціатив" дає можливість розраховувати на економію лише 1,7 млрд. грн., що складає менш ніж 5% від загальної суми дефіциту", - сказано у повідомленні.

У той же час профспілки вимагають від Міжнародного валютного фонду (МВФ) відкликати свої вимоги до України про підвищення пенсійного віку для жінок: "Вимагаємо від МВФ негайно зняти вимоги до уряду щодо підвищення пенсійного віку для жінок і збільшення необхідного пенсійного стажу на 10 років як умови кредитування України".

У разі невиконання ультиматуму, профспілки мають намір почати публічну кампанію за припинення співпраці з МВФ.

ФПУ також повідомляє, що завтра, 11 березня, активісти пікетуватимуть представництво МВФ в Україні у зв`язку з неправомірним втручанням Фонду у внутрішню соціальну політику держави.