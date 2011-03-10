Хорватія знову скасувала візовий режим з Україною на період літнього туристичного сезону

Уряд Хорватії сьогодні ухвалив рішення щодо тимчасового призупинення віз для українців на період з 1 квітня по 31 жовтня цього року.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Хорватія Гордан ЯНДРОКОВИЧ під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ у рамках його офіційного візиту до Хорватії.

Як поінформували УНІАН у прес-службі ВР, при цьому Г.ЯНДРОКОВИЧ висловив сподівання, що завдяки цьому рішенню значно збільшиться кількість туристів з України. (УНІАН: таким чином Хорватія вже третій рік поспіль призупиняє візовий режим для України на період літнього туристичного сезону).

Також у ході зустрічі міністр закордонних справ високо оцінив рівень двосторонніх відносин, зазначивши, що цього року відзначатиметься 20-та річниця встановлення дипломатичних взаємин між Україною та Хорватією.

У свою чергу В.ЛИТВИН зазначив, що відносини між нашими країнами «є доброзичливими та розвиваються рівно», і висловив сподівання, що постійний діалог на рівні парламентів буде підтриманий і на рівні виконавчої влади. Керівник парламенту подякував хорватській стороні за підтримку України, підкресливши, що подальший розвиток взаємин допомагатиме нашим державам і народам краще розуміти один одного.

Торкаючись питання візового режиму, голова Верховної Ради висловив думку про необхідність «поглиблено працювати» у цьому напрямку, «аби такі рішення мали більш системний характер».

Також голова Верховної Ради висловив сподівання, що Хорватія візьме участь у заходах під егідою ООН з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи, які відбудуться в Україні. «Сподіваюсь, що це буде привід для серйозної розмови про те, в яких умовах живе людство, і що потрібно для його виживання», - сказав він. Г.ЯНДРОКОВИЧ запевнив, що Хорватія візьме участь у згаданих заходах, висловивши думку, що ця подія «має відзначатися на високому рівні».

Крім того, під час зустрічі керівник парламенту висловив вдячність хорватській стороні за політику щодо української громади та звернувся до міністра із проханням посприяти будівництву Українського дому у Вуковарі.