Профспілки провели пікет під стінами представництва МВФ в Україні

Активісти профспілок провели черговий пікет під стінами представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з вимогою не втручатися в соціальну політику країни й зняти відповідні вимоги з України в рамках програми кредитування фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті взяли участь близько 300 активістів профспілок.

«Вони (МВФ) почали втручатися у внутрішню політику України, в соціальну політику України, диктувати пенсійний вік, диктувати пенсійний стаж, диктувати обмеження заробітної плати вчителям, медикам, працівникам державних установ. Тому такі дії МВФ – це вже політична діяльність», - заявив заступник голови Федерації профспілок України Сергій УКРАЇНЕЦЬ.

Він також зазначив, що цей пікет є ультиматумом до МВФ, який повинен вилучити соціальні вимоги з умов кредитування.

Крім того, члени профспілок обіцяють посилити тиск на фонд у випадку, якщо він не відкличе соцвимоги по кредитуванню до розгляду законопроекту про пенсійну реформу в парламенті. «Найближчим часом проект закону про пенсійну реформу розглядатиметься у Верховній Раді. Якщо до цього часу МВФ не зніме свої вимоги, ми вийдемо з іншими гаслами, ми вийдемо з іншими вимогами про видворення представництва Міжнародного валютного фонду з України», - говорить С.УКРАЇНЕЦЬ.

За його словами, у фонді обізнані про вимоги українських профспілок щодо зміни умов кредитування. Українському уряду також були подані аналогічні претензії профспілок до співпраці з МВФ.

Нагадаємо, аналогічний пікет профспілки провели 17 серпня 2010 року. Тоді він зібрав близько 100 учасників.