Кабмін затвердив порядок проведення перевірок платників єдиного внеску

Кабінет Міністрів України на засіданні 9 березня прийняв постанову "Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України і його територіальними органами планових і позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Про це повідомляють на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, органи Пенсійного фонду мають право проводити планові і позапланові перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску.

Порядком визначені підстави для проведення планових перевірок, а також умови, терміни, періодичність їх проведення залежно від ступеня ризику здійснення господарської діяльності підприємцями. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного внеску, є повнота нарахування і сплати таких внесків.

Крім того, постановою визначений порядок здійснення перевірок.