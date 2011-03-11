Уряд встановив квоти імміграції на 2011 рік

Кабінет Міністрів України встановив квоти імміграції на 2011 рік.

Текст відповідного розпорядження від 9 березня 2011 року №174-р розміщено на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що загальне число іммігрантів становитиме 7595 осіб, зокрема 45 осіб – це діячі науки та культури, імміграція яких відповідає національним інтересам, 3074 – батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти, 2598 – особи, які є братом або сестрою, дідусем або бабусею, внуком або внучкою громадян України, 256 – особи, які раніше мали українське громадянство, 1622 – особи, які безперервно прожили в Україні протягом трьох років із дня надання їм статусу біженця, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) й неповнолітні діти, які проживають разом із ними.

Разом із тим, у розпорядженні не передбачена квота для висококваліфікованих фахівців і працівників, гостра необхідність у яких позначається на економіці України.