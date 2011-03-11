ВР наступного тижня розгляне законопроект про пенсійну реформу
18:32, 11 березня 2011Соцполітика
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Верховна Рада розгляне законопроект про пенсійну реформу наступного тижня.
Про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні в ході прес-конференції «Рік роботи уряду: поворот до нової якості життя», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».
«У планах Верховної Ради – розглянути цей законопроект у першому читанні 15-18 березня», – сказав він.
С.ТІГІПКО також підкреслив, що пенсійну реформу необхідно проводити якнайшвидше. «Ми слухаємо всі аргументи, готові переглядати, доповнювати, але відкладати це рішення не можемо», – зазначив він.
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