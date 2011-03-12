Пенсійний вік для жінок може бути підвищено з травня

Пенсійний вік для жінок може бути підвищено вже з 1 травня у разі ухвалення найближчим часом законопроекту про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Якщо це буде зроблено (ухвалено законопроект про пенсійну реформу – УНІАН), то це (підвищення пенсійного віку для жінок – УНІАН) практично буде, швидше за все, з 1 травня 2011 року», - повідомив він.

Крім того, віце-прем`єр-міністр відзначив, що необхідно звести в один закон закони, які передбачають спеціальні пенсії для окремих категорій громадян. Таких законів на сьогодні більш як 20. За словами С.ТІГІПКА, окремим законом, що визначає спецпенсію, залишиться, швидше за все, закон для військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України було обнародувано проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, який, зокрема, передбачає підвищення пенсійного віку для жінок.