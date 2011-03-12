Уряд введе індикативні зарплати, незважаючи на заперечення роботодавців – Тігіпко

Уряд не має наміру враховувати думку роботодавців про скасування норми, зафіксованої в законопроекті про легалізацію заробітних плат, яка передбачає введення індикативних зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Думаю, що пропозиції роботодавців не будуть враховані", - сказав він, зазначивши, що індикативні заробітні плати, "швидше за все, з`являться в тому чи іншому вигляді".

Водночас С.ТІГІПКО виступив проти посилення контролю за роботодавцями, «тому що потрібно спочатку допомогти гнучкіше організувати ринок праці й дати можливість гнучкіше і швидко прийняти на роботу тимчасово, якщо треба, швидко звільнити людину з такої тимчасової роботи». «Але якщо ми дамо такі можливості, після цього контроль має бути жорстким», - вважає віце-прем`єр-міністр.

Нагадаємо, роботодавці не підтримують урядову ініціативу щодо введення в Україні індикативних заробітних плат (нижче за яких не можна платити).