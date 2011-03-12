Уряд створить комісію з вдосконалення пенсійної системи

Уряд створить робочу групу з вдосконалення пенсійного законодавства в частині функціонування другого (накопичувального) рівня системи пенсійного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Якщо на початку квітня нам вдасться ухвалити законопроект, який зараз внесено на розгляд до Верховної Ради, десь числа 16-17 цей законопроект буде поставлено на голосування в першому читанні, то з квітня місяця ми маємо дуже серйозно – зараз я створюю таку комісію – почати аналіз того законодавства, яке є, яке ми маємо прийняти приблизно за півроку...», - сказав він.

С.ТІГІПКО також нагадав, що другий рівень пенсійного забезпечення буде впроваджено не раніше 2013 року: «Другий рівень пенсійної системи ми повинні впроваджувати з 1 січня 2013 року. Тому що ми не зможемо вирішити всі проблеми з бюджетом солідарної системи. А другий рівень передбачає, що приблизно 4 млрд. грн. ми в перший рік передамо на другий рівень пенсійного забезпечення».

Крім того, віце-прем`єр-міністр відзначив, що до недержавних пенсійних фондів пред`являтимуться серйозні вимоги щодо інвесторів, великого статутного капіталу тощо. Зараз над цим питанням працює спеціальна робоча група, до якої увійшли, зокрема, експерти Національного банку, держрегуляторів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України було обнародувано проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, який, зокрема, передбачає введення в Україні другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.