Держава має створити службу з контролю трудової міграції в регіонах – Тігіпко

Держава має сформувати службу, яка створюватиме і контролюватиме умови для проживання і роботи громадян з інших регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

«Повинна бути служба, яка може дати (робочу силу – УНІАН) в ті регіони, де велике безробіття. Є такі можливості, щоб була служба, яка б проконтролювала, яким чином з ними (працівниками – УНІАН) розраховуються, щоб їх офіційно працевлаштували, їм офіційно заплатили», – сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, необхідно найближчим часом створити таку службу. «Коли це може запрацювати? Деякі елементи спробуємо, щоб запрацювали швидко. Необхідно створювати умови для робочих місць в регіонах», – зазначив віце-прем`єр.

Він також повідомив, що сьогодні уряд готує програму трудової міграції в регіонах. «Служба (Держслужба зайнятості – УНІАН) досить непогано організована, розгалужена по всій Україні, і зараз необхідно дещо змінити пріоритети. Зараз нам необхідні два основні пріоритети: перший – ми маємо навчити людей перенавчатися за спеціальностями... І друге – ми маємо створювати умови, щоб наша робоча сила була мобільною. Якщо ми цього не зробимо, люди виїжджатимуть за кордон», – вважає С.ТІГІПКО.

Нагадаємо, нещодавно С.ТІГІПКО доручив Державній службі зайнятості розглянути можливість переміщення робочої сили в ті регіони, де в ній є потреба.