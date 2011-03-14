Глава ФПУ пропонує ввести для профспілок спрощену податкову звітність
Народний депутат, голова Федерації профспілок України (ФПУ) Василь ХАРА пропонує внести зміни до Податкового кодексу, зокрема ввести для профспілок спрощену податкову звітність за наслідками діяльності.
Відповідний законопроект № 8206 від 9 березня 2011 року розміщено на офіційному парламентському сайті.
Як наголошується у пояснювальній записці до документа, у 80 тис. профспілкових організацій питаннями податкового обліку і звітності займаються члени профспілок, які не мають належної кваліфікації і роблять це на громадських засадах.
Крім того, проектом закону передбачається внести зміни до Податкового кодексу і дозволити відносити на витрати підприємств відрахування первинним профспілкам на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами і угодами. Також пропонується виключити з кодексу норму, згідно з якою здійснюються виплати за рахунок коштів профспілкового бюджету, «оскільки це є втручанням до статутної діяльності профспілок».
Законопроектом пропонується включити до переліку операцій, які не є об`єктом оподаткування ПДВ, надання профспілкою путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення і відпочинок в установах, розташованих в Україні, членам профспілки і членам їх сімей, а також виключити з числа платників туристичного збору осіб (дітей), які прибули за путівками до дитячих оздоровчих установ.
Депутат також пропонує встановити розмір орендної платні для дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів України на рівні земельного податку.