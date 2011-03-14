Уряд хоче зробити Скадовськ курортом державного значення

Уряд має намір зробити Скадовськ (Херсонська обл.) курортом державного значення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами віце-прем'єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА, 17 березня уряд розгляне на своєму засідання законопроект "Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонській області курортом державного значення".

Планують, що законопроектом будуть затверджені межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарною) охорони курорту Скадовськ. Після набуття чинності закону, упродовж шести місяців уряд затвердить режим округу і зон санітарної охорони курорту.

"Закон сприятиме розвитку курортної місцевості, підвищенню рентабельності курортного комплексу міста Скадовськ. Планують, що його реалізація дозволить ефективно і раціонально використовувати природні, лікувальні, матеріально-технічні і людські ресурси регіону", - зазначив В. ТИХОНОВ.