У порядку денному ВР поки немає законопроекту про пенсійну реформу - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що поки що у порядку денному парламенту на поточний тиждень немає законопроекту про проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

В.ЛИТВИН повідомив, що "поки що, незважаючи на пропозиції Кабінету міністрів України, у розкладі засідань немає цього законопроекту». Він сказав, що "ми ще проведемо додаткові консультації, тому що питання надзвичайно чутливе, і якщо вносити на голосування, то потрібно, щоб була погоджена позиція". "На цей момент я не бачу погодженої позиції", - сказав він.

При цьому В. ЛИТВИН зазначив, що консультації потрібні для того, щоб цей законопроект не був провалений, оскільки у разі його неприйняття "у суспільстві не буде негативної реакції, але з боку МВФ буде негативна реакція".

В. ЛИТВИН підкреслив необхідність ухвалення погодженого рішення.