В Україні в лютому на 10 робочих місць претендувало 87 осіб

В Україні в лютому 2011 року на 10 робочих місць претендувало 87 осіб (на 1 січня п.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 березня 2011 року становила 635,6 тис. осіб, що на 25,3 тис. осіб більше, ніж на 1 лютого.

На 1 березня п.р. потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 72,9 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).