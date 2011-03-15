Президент доручив Кабміну опрацювати питання допомоги Японії та евакуації українців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні доручив уряду пропрацювати питання про надання Японії допомоги та щодо евакуації українських громадян з території цієї країни у разі погіршення ситуації з безпекою, а також докласти усі зусилля для допомоги українцям, які перебувають у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

Він сказав, що Президент України особисто контролює усю інформацію, яка надходить з Японії. За словами О.ДІКУСАРОВА, сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО доповів Президентові про останні події у цій країні.

О.ДІКУСАРОВ повідомив, що згідно з уточненими даними імміграційної служби Японії, на сьогодні у цій країні офіційно зареєстровано 1590 громадян України, з яких 19 осіб проживають у префектурі Міягі, 4 людини - у префектурі Івате, 22 людини - у префектурі Фукусіма, 32 людини - у префектурі Ібаракі, 99 осіб - у префектурі Тіба. На консульському обліку у Посольстві України в Японії стоять 511 громадян України.

За словами О.ДІКУСАРОВА, враховуючи те, що не усі громадяни України перебувають на консульському обліку, зараз роблять усе можливе для встановлення контактнів з особами, з якими не було зв'язку після землетрусу.

Він ще раз підкреслив, що поки немає інформації щодо загиблих або постраждалих в Японії громадян України.

О.ДІКУСАРОВ повідомив, що Посольство України підтримує зв'язок з сотнями українців, які знаходяться в Японії і надає їм максимальне сприяння та інформує про поточну ситуацію.

За його словами, в основному, українців продовжують цікавити такі питання: можливість підвищення радіаційного фону на території Японії у зв'язку з надзвичайною ситуацією на АЕС "Фукусіма-1", перспективи можливої евакуації і інформація про загальну ситуацію в Японії, що склалася після землетрусу.

О.ДІКУСАРОВ також проінформував, що упродовж останніх днів територію Японії покинули двоє громадян України. Водночас він зазначив, що працює аеропорт Токіо, у тому числі здійснює рейси авіакомпанія "Аерофлот", літаками якої можуть виїхати українські громадяни. Крім того, українці, які хочуть залишити територію Японії, можуть скористатися іншими авіарейсами.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою близько 9 балів, який викликав цунамі заввишки понад десять метрів.

Пізніше сталися ще декілька потужних підземних поштовхів магнітудою більше 6 балів.

Кількість загиблих у результаті руйнівного землетрусу в Японії може перевищити шість тисяч осіб. Більше 17 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

