НФПУ презентував концепцію альтернативного законопроекту пенсійної реформи

Національний форум профспілок України (НФПУ) спільно з десятками громадських організацій розробив концепцію альтернативного законопроекту про реалізацію в Україні пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну концепцію представив голова НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сьогодні на прес-конференції.

За його словами, першими кроками у здійсненні реформування пенсійної системи повинні стати розробка і прийняття ряду національних програм, у тому числі щодо збільшення кількості робочих місць на підприємствах усіх форм власності, підвищення частки зарплат у вартості готової продукції, збільшення тривалості життя українців.

Також концепція передбачає створення Фонду гарантування виплати заробітної плати, який би компенсував працівникам заборговану зарплату, а Пенсійному фонду (ПФ) - страхові внески.

Розробники концепції, зокрема, вважають необхідним зняти з бюджету ПФ додаткове навантаження у вигляді спеціальних пенсій, передбачених для окремих категорій громадян, і затвердити фінансування таких витрат за рахунок державного бюджету.

Крім того, пропонують обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. "При цьому, - зазначено в запропонованій концепції - є необхідність поступового зменшення розміру пенсії (до 5 розмірів прожиткового мінімуму) і одночасного підвищення розміру прожиткового мінімуму до реально обгрунтованого. Що стосується розриву між мінімальним і максимальним розміром пенсії за рахунок солідарної системи, то необхідно встановити співвідношення 1:2".

Як зазначив М.ЯКИБЧУК, частина пропозицій альтернативного законопроекту про здійснення пенсійної реформи вже передана народним депутатам, проте, чи будуть вони представлені в парламенті, не відомо.