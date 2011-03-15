Механізм індикативної зарплати може працювати на окремих підприємствах – НФПУ

Механізм індикативної заробітної плати, який має намір ввести уряд, може працювати тільки на окремих підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК.

"Такими методами можна розв'язати проблему на державному підприємстві або на великому підприємстві, там, де можна усіх порахувати. А скажіть, будь ласка, як можна підрахувати на якомусь маленькому підприємстві? Неможливо. Ці методи можуть працювати в окремих випадках. Якщо говорити в цілому, то повинні працювати інші, економічні, методи впливу, щоб працедавець сам хотів платити легальну зарплату", - зазначив він.

Механізм індикативних зарплат М.ЯКИБЧУК вважає ручним способом уряду наповнити державний бюджет, проте вітає його в умовах кризи. У той же час він зазначає необхідність паралельно з введенням цього механізму ухвалити закони, які б стимулювали працедавців офіційно виплачувати зарплати, для чого необхідно ввести регресивну систему оподаткування - "хто платить більше (розміри зарплат - УНІАН), той платить менше податків".

М.ЯКИБЧУК прогнозує, що, якщо не будуть запропоновані додаткові стимули для підприємств, то вони підуть у тінь.

Нагадаємо, працедавці не підтримують урядову ініціативу щодо введення в Україні індикативних заробітних плат (нижче від яких не можна платити).