ВР ухвалила закон про порядок оформлення виїзних документів за кордон

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення зміни до статті 4 Закону "Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України" щодо порядку оформлення виїзних документів за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 269 народних депутатів з 383, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлено, що громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном і досягли 16-річного віку, може оформлюватися в дипломатичних установах України паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Також, згідно із законом, оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, проводиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон.