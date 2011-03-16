Наприкінці березня Словаччина починає видачу національних віз безкоштовно - 23 березня 2011 р. набуває чинності Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Словацької Республіки про відміну консульських зборів, підписана 6 жовтня 2010 року у м. Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, положення вказаної угоди передбачають звільнення усіх категорій громадян України і Словацької Республіки від сплати консульського збору за оформлення національних довгострокових віз (які надають право перебувати в країнах більше трьох місяців, але не більше одного року).

Таким чином, Словацька Республіка стала четвертою державою-членом Євросоюзу після Литви, Латвії і Естонії, яка підтримала ініціативу України щодо відміни консульських зборів за оформлення національних віз.

Спрощення порядку поїздок громадян України до Словаччини є важливим кроком України на шляху до подальшої лібералізації режиму з ЄС, зазначають у МЗС.