Борг з виплати лікарняних скорочено на 390 млн. грн. – директор Фонду соцстрахування

На 1 січня 2011 року заборгованість з соціальних виплат при тимчасовій втраті працездатності складала 720 млн. грн., і на сьогодні ця сума скорочена до 390 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Першого національного телеканалу, про це заявив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасовій втрати працездатності Едуард УШАКОВ під час програми "На зв'язку з урядом" на телеканалі.

"На сьогодні сума скорочена на 390 млн. грн. Тобто ми за такий короткий період здійснили усі можливі заходи для зменшення заборгованості з соціальних виплат", - зазначив Е.УШАКОВ.

Він визнав, що проблема у державі з лікарняними дійсно існує.

"Це індустрія, яку упродовж певного часу розвели ділки і з перехідним періодом вони змогли втрутитися до бюджету фонду, отримавши кошти фонду не зовсім законним шляхом. Але ми вже подали пропозиції до Міністерства соціальної політики щодо змін чинного законодавства з контролю за виплатами лікарняних, щодо адміністративних санкцій до лікарів і до усіх тих, хто має до них безпосереднє відношення, а також зміни до порядку фінансування цих листів непрацездатності ", - додав Е.УШАКОВ.

28 лютого на прес-конференції в УНІАН голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В'ячеслав РОЙ заявив, що заборгованість Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по лікарняних перед працедавцями складає, за оцінками незалежних профспілок, близько 450-480 млн. грн.. За його словами, така заборгованість утворилася у результаті погіршення бюрократичної системи проходження коштів з фонду до працедавця.