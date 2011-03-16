Пенсійна реформа не матиме негативних наслідків для чорнобильців – заступник міністра праці

Пенсійна реформа в цілому не матиме негативних наслідків для чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра праці та соціальної політики Костянтин ВАЩЕНКО під час парламентських слухань на тему: «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи».

Він зазначив, що «раніше призначені пенсії виплачуватимуться у розмірах, які не можуть бути нижчими від уже встановлених». При цьому К.ВАЩЕНКО додав, що обмеження стосуються «лише двох позицій – максимального розміру пенсій, який не повинен перевищувати десять мінімумів – 7,5 тис. грн. на сьогодні, а також виплати спеціальних пенсій, якщо учасники ліквідації (аварії на ЧАЕС) є державними службовцями або особами, прирівняними до державного службовця».

За його словами, в такому випадку пенсія виплачуватиметься під час того, як учасник ліквідації працюватиме державним службовцем, в розмірах, обчислених відповідно до закону України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, і лише після звільнення його з роботи пенсія виплачуватиметься в розмірах, визначених спеціальними законами.

К.ВАЩЕНКО наголосив, що «особами, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, право на зменшення пенсійного віку буде збережено».

К.ВАЩЕНКО також зазначив, що зараз міністерство готує зміни до закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, стосовно впровадження підходів до нарахування пенсій ліквідаторам та інвалідам Чорнобиля з урахуванням їхньої заробітної плати в період роботи під час ліквідації аварії та терміну перебування в зоні.

Крім того, заступник міністра повідомив, що на сьогодні уряд готує нову програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Він визнав, що законодавство щодо соціального захисту чорнобильців нині в державі в повному обсязі не виконується. К.ВАЩЕНКО зазначив, що для реалізації тих законодавчих норм необхідно «майже 74 млрд. грн., що є проблематичним для будь-якої країни».

Він підкреслив, що в Україні необхідно «грунтовно переглянути підходи до соціального захисту чорнобильців з метою його якісного поліпшення». За словами К.ВАЩЕНКА, також на підставі грунтовного наукового аналізу мають бути переглянуті межі зон радіоактивного забруднення.