Єнакіївські гірники вимагають від Азарова покарати винних за невиплату зарплати

У Донецькій області в місті Єнакієво гірники шахти "Червоний Жовтень" зажадали від прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА покарати винних за невиплату їм заробітної плати, а також за ріст заборгованості на підприємствах "Укршахтгідрозахисту".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, трудовий колектив водовідливного комплексу шахти "Червоний Жовтень" (входить до складу ДП "Укршахтгідрозахист") скерував відповідний лист М.АЗАРОВУ з вимогами погасити заборгованість з зарплати, своєчасно виплачувати заробіток гірникам у терміни, визначені у колективному договорі. Третім пунктом шахтарі вимагають розібратися в ситуації із затягуванням виплати зарплат на підприємствах "Укршахтгідрозахисту" і покарати винних.

У листі гірники запитують прем'єр-міністра: "Як можна жити 2,5 місяця без копійки зароблених грошей?! І це при такому зростанні цін на основні продукти харчування". Шахтарі нарікають, що не можуть "своєчасно сплатити комунальні послуги, не виплачують аліменти, немає відрахувань до Пенсійного фонду, через що не проводять перерахунок пенсій працівникам, немає можливості погасити кредити у банках".

"Чому через чиєсь недбальство 695 працівників ДП "Укршахтгідрозахист" не отримують зарплату?! Чому за це ніхто так і не поніс покарання"?! - обурюються шахтарі.

Гірники вимагають покарати винних і сподіваються, що звільнення одних може змусити інших чиновників відповідальніше ставитися до своєї роботи і це, "нарешті перерве злочинну практику появи і росту боргів з зарплати у трудових колективах вуглепрому", - сказано у повідомленні.