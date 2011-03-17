Єфремов: до кінця тижня ВР не розглядатиме пенсійну реформу

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що до кінця цього тижня Верховна Рада України не розглядатиме проект пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам.

Водночас він не зміг назвати точної дати розгляду цього документа. За словами О.ЄФРЕМОВА, розгляд проекту пенсійної реформи на наступному пленарному тижні залежатиме від того, чи будуть погоджені усі позиції щодо цього документу.

"У нас йде дуже конструктивний діалог, і якщо у депутатів виникають якісь питання, значить ми на ці питання або самі, або за допомогою експертів намагаємося дати відповідь", - сказав він.