Зростання зарплат у Польщі сповільнилося

У Польщі середня зарплата в секторі підприємств у лютому цього року зросла на 4,1% в річному вираженні після 5-процентного збільшення в січні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики Польщі, у місячному вираженні середня зарплата зросла на 0,9% після 11,9% «мінусу» в січні ц.р.

При цьому аналітики очікували зростання на 5,1% рік до року і 1,8% - до січня ц.р.

Середня зарплата у Польщі в лютому 2011 року склала 3,422 тис. злотих (1 дол. - 2,9 злотих.).

У статуправлінні також повідомили, що в лютому ц.р. працевлаштування в секторі підприємств зросло до 5,512 млн. осіб, що на 4,1% більше показника за лютий минулого року і на 0,2% більше, ніж у січні ц.р.

Зростання працевлаштування перевищило прогноз аналітиків, які очікували збільшення на 3,9% і 0,1% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі в четвертому кварталі 2010 року середня зарплата в секторі підприємств зросла на 6% - до 3,440 тис. злотих. Реальна середня зарплата в країні за весь минулий рік склала 3,225 тис. злотих (+1,5% до 2009 року).

Довідка УНІАН. Мінімальна місячна зарплата в країні, яку зобов`язані платити роботодавці співробітникам, після зростання на 3% в 2010 році цього року зросла на 5% - до майже 1,4 тис. злотих.

У січні 2010 року середня зарплата в Польщі знизилася на 11,5%, що експерти пояснили значним уповільненням зростання економіки в кризовому 2009 році, коли зростання ВВП скоротилося до 1,7% з 5% у попередньому році.