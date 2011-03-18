Кабмін планує зробити Скадовськ, Миргород та Хмільник курортами державного значення

Кабінет міністрів схвалив проекти законів "Про оголошення природних територій міста Скадовськ Херсонської області курортом державного значення", "Про оголошення природних територій міста Миргород Полтавської області курортом державного значення", "Про оголошення природних територій міста Хмільник Вінницької області курортом державного значення".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, відповідне рішення прийняте на засіданні Кабінету міністрів України 17 березня 2011 року.

Як зазначають у повідомленні, мета цих законопроектів - перетворення курортних комплексів Скадовська, Миргорода і Хмільника у високорентабельну галузь економіки, створення сприятливих умов для ефективного і раціонального використання природних, лікувальних, матеріально-технічних і людських ресурсів цих регіонів. Завдяки цьому ростиме кількість людей, які оздоровилися і відпочили, покращають якісні і кількісні показники стану здоров'я населення країни, створиться сприятливий інвестиційний клімат у курортній сфері, вважають в уряді.