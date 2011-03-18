Держслужба зайнятості у січні-лютому працевлаштувала 91 тис. осіб

У січні-лютому 2011 року Державна служба зайнятості працевлаштувала 91,3 тис. осіб, що на 28,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився до 11,4% проти 9,8% у січні-лютому 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держслужби зайнятості.

Згідно з наданою інформацією, в січні-лютому ц.р. послугами державної служби зайнятості скористалися 798,2 тис. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 711,9 тис. осіб, із яких допомогу із безробіття отримували 571,1 тис. осіб.

Протягом січня-лютого ц.р. 56,1 тис. безробітних пройшли професійне навчання, що на 45% більше, ніж у січні-лютому 2010 року.

В оплачуваних громадських роботах за звітний період взяли участь 41,7 тис. незайнятих осіб, що на 40% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Рівень залучення незайнятих громадян до участі в громадських роботах зріс із 4,1% у січні-лютому 2010 року до 5,2% у січні-лютому 2011 року.

На 1 березня 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебували 635,6 тис. незайнятих громадян, зокрема 333,9 тис. жінок, 301,7 тис. чоловіків; 269,9 тис. осіб – це молодь, 35,5 тис. - звільнені працівники й 126,1 тис. осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 616,7 тис. осіб, із яких 466,3 тис. отримували допомогу в зв`язку з безробіттям. Із загального числа безробітних 274,4 тис. осіб проживали в сільській місцевості, 342,3 тис. - у містах.

У січні-лютому ц.р. до служби зайнятості надійшло 218 тис. вакансій від 61,6 тис. роботодавців. На 1 березня ц.р. кількість вакансій у базі даних служби становила 72,9 тис., зокрема для робочих – 33,9 тис., для службовців – 28,9 тис., для осіб, які не мають спеціальної підготовки - 10,1 тис.

Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит – це професії висококваліфікованих робочих – слюсарі, токарі, електрогазозварники, водії, кухарі, продавці та ін. Серед роботодавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.