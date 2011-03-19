Україна в 2012 році планує почати виплату пенсій громадянам Ізраїлю, яким вона була нарахована в Україні.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, коментуючи результати переговорів, проведених українською та ізраїльською сторонами в ході візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Ізраїлю 15-16 березня.

Співрозмовник агентства уточнив, що таких ізраїльтян, які заробили пенсії в Україні, на сьогоднішній день налічується близько 32 тисяч.

Річний обсяг коштів, який буде необхідний для виплат пенсій, становить близько 460 млн. грн.

«Йдеться лише про людей, яким пенсію було призначено в Україні, а не за існування УРСР. Це питання ми вирішимо в 2012 році», - сказав співрозмовник агентства.