Учителі завтра проведуть пікет біля Кабміну

Завтра, 22 березня, близько 5 тис. працівників сфери освіти проведуть пікет під стінами Кабінету Міністрів з вимогою наблизити тариф першого розряду працівників галузі до мінімальної заробітної плати і на 20% підвищити зарплати.

Про це у коментарі УНІАН повідомив голова Профспілки освіти і науки України Георгій ТРУХАНОВ.

За його словами, на сьогодні тариф першого розряду складає 613 грн., рівень мінімальної зарплати - 941 грн. Профспілки вимагають від уряду зрівняти ці показники. "Виходить, що перші 7 розрядів отримують однакові заробітні плати", - сказав Г. ТРУХАНОВ.

Крім того, за підсумками першого кварталу цього року працівники сфери освіти вважають за необхідне підвищити їм заробітні плати на 20%. Це стосується не лише учителів, але й інших працівників галузі.

Також, зазначив Г. ТРУХАНОВ, сьогодні пікети працівників сфери освіти тривають у регіонах, зокрема, у Донецьку, Луганську, Львові, Запоріжжі. За його словами, кожна область висуває додатково свої вимоги, наприклад учителі Донецької області вимагають збільшити фінансування, оскільки кошти на поточний рік виділено у розмірі 80%.