Гірникам після звернення до Азарова почали виплачувати борги з зарплати

У Донецькій області гірникам державного підприємства "Укршахтгідрозахист" після їх звернення до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА почали виплачувати борги з зарплати. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, працівники шахти "Червоний Жовтень" в Єнакієво, де найгостріше стояло питання з зарплатними боргами, з 19 березня вже отримали заборговану заробітну платню за січень 2011 року. За словами голови первинної профспілкової організації шахти "Червоний Жовтень" Юрія ТЕСЛІ, сьогодні, 21 березня, на підприємство надійшли гроші на виплату 35% лютневого заробітку.

При цьому він підтвердив, що погашення заборгованості з зарплати відбувається одночасно в колективах 13 водовідливних комплексів, що входять до ДП "Укршахтгідрозахист". "Нам пообіцяли, що до кінця поточного тижня заробітну плату за лютий погасять цілком", - сказав Ю.ТЕСЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, гірники шахти "Червоний Жовтень" зажадали від М.АЗАРОВА покарати винних у невиплаті їм зарплати, а також рості заборгованості на підприємствах "Укршахтгідрозахисту". Трудовий колектив водовідливного комплексу шахти "Червоний Жовтень" (входить до складу ДП "Укршахтгідрозахист") надав відповідний лист М.АЗАРОВУ з вимогами погасити заборгованість з зарплати, своєчасно виплачувати заробіток гірникам у терміни, означені в колективному договорі. Третім пунктом шахтарі вимагають розібратися у ситуації із затягуванням виплати зарплат на підприємствах "Укршахтгідрозахист" і покарати винних.

"Чому через чиєсь недбальство 695 працівників ДП "Укршахтгідрозахист" не отримують зарплату?! Чому за це ніхто так і не поніс покарання"?!, - обурювалися шахтарі.