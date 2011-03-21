Янукович хоче ліквідувати «гарантований розмір прожиткового мінімуму»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність ліквідувати в Україні поняття «гарантованого розміру прожиткового мінімуму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.

«Треба ліквідувати існування у бюджеті такого ганебного поняття як гарантований розмір прожиткового мінімуму», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що стаття 46 Конституції України вимагає забезпечення виплати державних соціальних допомог на рівні не нижчому за прожитковий мінімум.

«Тому прошу терміново внести законодавчі пропозиції з урегулювання також і цього найважливішого соціального питання», - заявив він.