Польща готує значне зниження вартості візи для українців – маршалок Сенату РП

Польща готує значне зниження вартості візи для українців уже найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав маршалок Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ під час засідання четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів усіх трьох держав.

Маршалок Сенату Польщі зазначив, що далі не може тривати ситуація, коли "звичайна віза в ЄС коштує 40 євро, оскільки така віза - це штучний бар'єр для українських громадян".

"Польща готує значне зниження вартості візи для українців, і це буде можливо уже найближчим часом", - підкреслив Б.БОРУСЕВИЧ.

Він висловив переконання, що головування Польщі в ЄС буде "особливо хорошим випадком для підтримки прагнення України до інтеграції в ЄС".