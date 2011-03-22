Королевська виступає за зменшення ставки соціального внеску до 15%

Голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА має намір наступного тижня зареєструвати в парламенті законопроект про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні вона повідомила журналістам.

За її словами, нині склалася парадоксальна ситуація з пенсіонерами-підприємцями, які, будучи на пенсії, змушені платити соціальний внесок у розмірі 35% заробітної плати.

«Ми наполягаємо на тому, аби соціальний внесок було скасовано для пенсіонерів й інвалідів, а для всіх людей у країні ставка єдиного соціального внеску була адекватною. Та, що працює в нормальних європейських країнах, - не вище 15%», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, така ставка дасть змогу легалізувати заробітні плати, враховуючи те, що на сьогодні близько 7 млн. громадян одержують зарплату «в конвертах».

Довідка УНІАН. Закон про єдиний соціальний внесок діє в Україні з 1 січня 2011 року.