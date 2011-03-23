Кабмін ввів 20-відсоткову надбавку до окладів усіх категорій працівників освіти

Кабінет Міністрів України ввів 20-процентну надбавку до окладів усіх категорій працівників освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, відповідну постанову уряд прийняв сьогодні.

"Постанова Кабінету Міністрів вводить 20% надбавку для усіх категорій педагогічних працівників", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, раніше таку надбавку виплачували тільки педагогам, які працюють в системі навчальних закладів Міносвіти. Тепер же така надбавка виплачуватиметься викладачам навчальних закладів, які підпорядковані іншим міністерствам.

За словами міністра, підвищення окладів стосуватимуться понад 350 тис. осіб, для фінансування такого рішення у 2011 році знадобиться 367,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд встановив надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - III рівнів акредитації, інших установ та закладів незалежно від відомчого підпорядкування.

Надбавка педагогічним працівникам встановлена у розмірі 20% посадового окладу (ставки зарплати). Надбавка встановлюється на увесь об'єм навчального навантаження, яке виконує працівник.

Прийнята постанова розширює перелік педагогічних працівників, які отримуватимуть надбавку, і дозволить ліквідовувати соціальну нерівність в оплаті праці серед педагогічних працівників навчальних закладів.

Водночас уряд визнав такою, що втратила силу, постанова від 5 жовтня 2009 року №1130 "Про встановлення надбавки учителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I - III рівнів акредитації державної і комунальної форми власності, керівникам і заступникам керівників вказаних закладів, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників".

Реалізація постанови сприятиме підвищенню якості освіти шляхом стимулювання педагогічних працівників усіх навчальних закладів і зніме соціальну напругу в коллективах, яка виникла після набуття чинності вищезгаданої постанови від 5 жовтня 2009 року №1130.

Постанова набуває чинності з 1 вересня 2011 року.